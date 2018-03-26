MAGAZİN

Kim Kardashian yine rezil oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.03.2018 10:57 | Son Güncelleme

Yaptığı her hareketle olay olmayı başaran Kim Kardashian öyle bir paylaşımda bulundu ki...

Kim Kardashian, Instagram'da yaptığı son paylaşımlarından birinde fotoşopun ayarını kaçırınca, sosyal medyada alay konusu oldu.

Takipçileri affetmedi

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ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian, dün ABD genelinde düzenlenen silahlanma karşıtı gösterilere destek olmak için sokağa çıktı.
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Desteğini sosyal medyada duyurmak için bir de fotoğraf paylaşan Kardashian, fotoğraf üzerindeki yapılan oynamalarla dikkat çekti.
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37 yaşındaki Kardashian, fotoşopun dozunu kaçırınca arkasındaki aracı şekilden şekile soktu. Dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmayan detay, sosyal medyada alay konusu oldu.
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Birçok kullanıcı ise gösterilere destek olduğunu söyleyen Kardashian’ın, böyle bir konudaki fotoğrafta bile ince görünmekle uğraşmasını eleştirdi.
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