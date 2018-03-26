Kim Kardashian yine rezil oldu

Kim Kardashian, Instagram'da yaptığı son paylaşımlarından birinde fotoşopun ayarını kaçırınca, sosyal medyada alay konusu oldu.

Takipçileri affetmedi

1 / 12 ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian, dün ABD genelinde düzenlenen silahlanma karşıtı gösterilere destek olmak için sokağa çıktı.

2 / 12 Desteğini sosyal medyada duyurmak için bir de fotoğraf paylaşan Kardashian, fotoğraf üzerindeki yapılan oynamalarla dikkat çekti.

3 / 12 37 yaşındaki Kardashian, fotoşopun dozunu kaçırınca arkasındaki aracı şekilden şekile soktu. Dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmayan detay, sosyal medyada alay konusu oldu.

4 / 12 Birçok kullanıcı ise gösterilere destek olduğunu söyleyen Kardashian’ın, böyle bir konudaki fotoğrafta bile ince görünmekle uğraşmasını eleştirdi.

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