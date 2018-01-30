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Kim Kardashian'ın 2018 yılındaki en seksi pozları

MAGAZİN HABERLERİ | 30.01.2018 16:23 | Son Güncelleme

Kim Kardashian'ın 2018 yılındaki sınırları zorlayan paylaşımları tam gaz devam ediyor. Üçüncü çocuğunu taşıyıcı anne yoluyla dünyaya getiren seksi yıldız dün gece Instagram hesabından üstsüz fotoğrafını paylaşarak Instagram'ı yerinden oynattı.

İşte Kim Kardashian'ın 2018 yılındaki en seksi pozları...

Kim Kardashian

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2018 yılı Kim Kardashian için oldukça hızlı başladı.
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Seksi yıldız üçüncü çocuğunu taşıyıcı anne yoluyla eline aldı.  Hatta Kylie Jenner'ın, Kim Kardashian'ın taşıyıcı annesi olabileceği konuşuldu.
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Ama anne olması Instagram'dan sık sık fotoğraf paylaşmasına engel olmadı.
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Kim Kardashian, en son sosyal medya hesabından iç çamaşırı paylaşımlarında bulunmuştu.
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Seksi yıldız paylaşımlarını bir adım ileriye götürerek bir kez daha hayranlarını çıldırttı.
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Dün gece Instagram hesabından üstsüz fotoğrafını paylaşan Kim Kardashian sosyal medyayı birbirine kattı.
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Kim Kardashian’ın pozları sınırları zorlayacak cinsten…
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