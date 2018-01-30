İşte Kim Kardashian'ın 2018 yılındaki en seksi pozları...

2018 yılı Kim Kardashian için oldukça hızlı başladı.

Seksi yıldız üçüncü çocuğunu taşıyıcı anne yoluyla eline aldı. Hatta Kylie Jenner'ın, Kim Kardashian'ın taşıyıcı annesi olabileceği konuşuldu.

Ama anne olması Instagram'dan sık sık fotoğraf paylaşmasına engel olmadı.

Kim Kardashian, en son sosyal medya hesabından iç çamaşırı paylaşımlarında bulunmuştu.

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Seksi yıldız paylaşımlarını bir adım ileriye götürerek bir kez daha hayranlarını çıldırttı.