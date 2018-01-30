İşte Kim Kardashian'ın 2018 yılındaki en seksi pozları...
Kim Kardashian
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2018 yılı Kim Kardashian için oldukça hızlı başladı.
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Seksi yıldız üçüncü çocuğunu taşıyıcı anne yoluyla eline aldı. Hatta Kylie Jenner'ın, Kim Kardashian'ın taşıyıcı annesi olabileceği konuşuldu.
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Ama anne olması Instagram'dan sık sık fotoğraf paylaşmasına engel olmadı.
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Kim Kardashian, en son sosyal medya hesabından iç çamaşırı paylaşımlarında bulunmuştu.
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Seksi yıldız paylaşımlarını bir adım ileriye götürerek bir kez daha hayranlarını çıldırttı.
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Dün gece Instagram hesabından üstsüz fotoğrafını paylaşan Kim Kardashian sosyal medyayı birbirine kattı.
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Kim Kardashian’ın pozları sınırları zorlayacak cinsten…
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