KADIN

Kim Kardashian'ın üçüncü kez anne oldu

Kim Kardashian'ın üçüncü kez anne oldu

Kim Kardashian'ın üçüncü kez anne oldu

Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi. Taşıyıcı anneden dünyaya gelen kız bebeği kendi internet sitesinde duyuran Kardashian, bebeğin ilk fotoğraflarını yayınlamak için sıraya giren medya ordusunu ve para tekliflerini şimdilik ise geri çeviriyor.

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Kendi internet sitesinde haberi duyuran Kardashian "Kanye ve ben sağlıklı ve güzel bir kız bebeğe sahip olmaktan mutluyuz" diye yazdı. Kim Kardashian, taşıyıcı anneye de teşekkür etti.

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Kardashian'ın sitesinden yaptığı paylaşım şöyle:

O burada! Kanye ve ben, sağlıklı ve güzel kız bebeğimizin dünyaya geldiğini bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Bize birinin verebileceği en değerli hediyeyi getiren ve düşlerimizi gerçekleştiren taşıyıcı annemize, harika doktorlarımıza ve gerçekleştirdikleri özel bakım için hemşirelerimize minnettarız. Nort ve Saint kız kardeşlerine hoşgeldin demek için özel bir heyecan duyuyorlar.

3 kilo 444 gr. ağırlığında dünyaya gelen bebeğe henüz bir isim verilmedi.

Bebeğin fotoğraflarını hiç bir yerde yayınlamayan çift, çocukları North'un ve Saint'in fotoğraflarını doğumlarından iki ay sonra, sosyal medyada yayınlamışlardı.

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