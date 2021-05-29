Kim Kim Jong-un bu kez hayvanlara savaş açtı: Öldürün!

Dünyanın en dışa kapalı ülkesinin dünyanın en tartışmalı lideri Kim Jong-un, yine aldığı bir karar ile gündemde.

GÜVERCİNLERE SAVAŞ AÇTI

Komşu ülkesi Çin'den uçtuğunu tahmin ettiği güvercinlere savaş açan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Covid yaydığı düşüncesiyle hayvanların öldürülmesini emretti. Virüsün yayılmasından sokak kedileri de sorumlu tutuldu. Kim, onların da toplatılmasını istedi.

Hyesan ve Sinuiju şehirlerindeki yetkililer, kentte yaşayan vatandaşlarına güvercinleri ve kedileri ortadan kaldırın talimatı verdi.

20 GÜN GÖZALTINDA TUTULDULAR

Hyesan'da yaşayan dört kişilik bir aile ise, bir kediye gizlice baktığı için gözaltına alındı. Yetkililerden alınan bilgiye göre aileye 20 gün ceza verildi.



