Kim Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm fragmanı! Arda Ayten 1 milyonluk soru için yarışacak!

Ramo dizisinde rol alacak olan Murat Yıldırım’ın ayrıldığı “Kim Milyoner Olmak İster” yarışması yeni sezonu Kenan İmirzalıoğlu ile açıyor. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, ilk bölümünde 1 milyonluk soruyu açacak.

Sezon finalinde yarışan Arda Ayten 250 bin TL'lik soruyu yanıtlamış ve son soruya gelmişti. Bölümün son yarışmacısı Arda Ayten 1 milyonluk soruya ulaştı ancak süre yetmemişti. Yeni sezonda Arda Ayten'in 1 milyon TL'yi kazanıp kazanamadığı da belli olacak.

1 milyon TL'lik soru ile yeni sezonu açacak olan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle 5 Ekim Cumartesi akşamı 20.00'de ATV'de yayınlanacak.



