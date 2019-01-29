Kim korkar kolonoskopiden

Acıbadem Adana Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Türker Egesel, ürkütücü bir işlem gibi görünse de kolonoskopinin artık çok daha konforlu şartlarla yapıldığını ve bu incelemeyle bağırsaklardaki rahatsızlıkların kesin teşhisi açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Türker Egesel, özellikle sindirim sistemi rahatsızlıklarının genellikle 50 yaş civarında daha belirgin hale geldiğini ifade ederek, “Uzun süren şişkinlik, kabızlık, ishal, kilo kaybı gibi durumların yaşa bakılmaksızın kolonoskopi gerekir. Nasıl ki 40 yaşını geçen kadınların mutlaka mamografi yaptırması gerekiyorsa 50 yaşını geçen herkesin, hiçbir şikayeti olmasa dahi muhakkak kolonoskopi yaptırması gerekiyor” dedi.

Daha konforlu işlem, daha detaylı görüntüleme

Egesel, ilk duyulduğunda ürkütücü bir işlem gibi gelse de kolonoskopinin artık çok daha konforlu şartlarla yapılan incelemeyle bağırsaklardaki rahatsızlıkların kesin teşhisi açısından hayati önem taşıdığını kaydetti.

Ucunda ışık bulunan, esnek bir alet aracılığı ile yapılan kolonoskopi işleminin son teknolojik gelişmeler sayesinde kısa süreli anesteziyle, patolojik ön tanıya bile imkan tanıyan oldukça detaylı görüntüler sağladığının altını Çizen Dr. Egesel, “Hastanın yaşına ve rahatsızlığına bağlı olarak erişkin gastroenteroloğu, pediatrik gastroenterolog, formal eğitim almış iç hastalıkları uzmanı veya genel cerrahi uzmanı tarafından yapılabilen ve ortalama 10 ila 20 dakika süren kolonoskopi işleminin başarıya ulaşması için öncelikle bağırsaklarda iyi bir temizlik süreci şart” diye konuştu.