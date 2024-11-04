Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL değerinde soru! Yarışmacı geri çekilince bakın ne kadar kazandı

Kenan İmirzalıoğlunun Oktay Kaynarca'ya devrettiği Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmada genç yarışmacı 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı.

20 yaşında, Ankara'da yaşayan ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Duhan Başar Ahmetoğlu bütün soruları başarıyla yanıtladı.

Başar Ahmetoğlu'na 1 milyon TL değerinde 'Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te 'En İyi 100 Türk Filmi' adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur?' sorusu geldi.

Ahmetoğlu, Susuz Yaz, Babam ve Oğlum, Eşkıya ve Hababam Sınıfı cevaplarına sahip olan soruyu bilemeyeceğini düşünerek çekilme kararı aldı.

Duhan Başar Ahmetoğlu, çekilerek 500 bin TL kazandı. Yarışmacı cevap verseydi Eşkıya diyeceğini söyledi. Oktay Kaynarca, doğru yanıtın "Susuz Yaz" olduğunu açıkladı.