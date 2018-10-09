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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru heyecanı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 13:25 | Son Güncelleme

Kim milyoner Olmak İster'in 6 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanan bölümü ile yine milyonlar ekran başına kitlendi.

Yarışmacı Volkan Şahin, 1 milyon TL'lik soruya yaklaşarak izleyicilere heyecan fırtınası yaşattı.

1 milyon TL`lik soru heyecanı

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Yarışmaya İstanbul'dan katılan Volkan Şahin, 15 senedir reklam yazarı olarak çalışıyor. Şahin'in şimdiki hedefi ise yüksek lisans için Avrupa'ya gitmek. Öyle ki Berlin Teknik Üniversitesi'nden kabul almış. Ekim sonunda Almanya'ya gidecek olan Şahin, gitmeden önce bu deneyimi yaşamak istemiş. İşte Volkan Şahin'e sorulan sorular ve cevapları...
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500 TL'lik soru.
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1000 TL'lik soru
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2000 TL'lik soru
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3000 TL'lik soru
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5000 TL'lik soru
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7.500 TL'lik soru
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15.000 TL'lik soru
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30.000 TL'lik soru
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60.000 TL'lik soru
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125.000 TL'lik soru
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250.000 TL'lik soru
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Kim Milyoner Olmak İster? yarışma

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