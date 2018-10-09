Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru heyecanı

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Yarışmaya İstanbul'dan katılan Volkan Şahin, 15 senedir reklam yazarı olarak çalışıyor. Şahin'in şimdiki hedefi ise yüksek lisans için Avrupa'ya gitmek. Öyle ki Berlin Teknik Üniversitesi'nden kabul almış. Ekim sonunda Almanya'ya gidecek olan Şahin, gitmeden önce bu deneyimi yaşamak istemiş. İşte Volkan Şahin'e sorulan sorular ve cevapları...