Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonun sahibi olan Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, 1 milyon TL'yi kazanarak tüm Türkiye'yi heyecandıran Arda Ayten'in şimdilerde neler yaptığına gelin hep birlikte göz atalım...

Arda Ayten'in cevapladığı ''On kıtadan oluşan İstiklal Marşı’nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?'' sorusu, genç yarışmacıya 1 milyon TL'yi kazandırmıştı. Şıklarda; Vatan, Kan, Toprak ve Yurt kelimeleri bulunuyordu. Arda Ayten, saatlerce düşündüğü cevabı teyit etmek adına İstiklal Marşı’nı baştan sona okudu ve sonunda doğru cevap olan 'Toprak' yanıtını verdi.

Arda Ayten, büyük ödülle ne yapmak istediğini şu cümlelerle ifade etmişti: Gelecek yaz, öğrenebildiğim kadar dil öğreneceğim, kitaplarımın hepsini kendim basacağım ve bir öğrenci olarak öleceğim. Yarışmadan önceki gelirlerimle belli başlı sayıda kitap okumuştum, şimdi 1 milyon lirayı düşününce 50 bine yakın kitap alabilirim. Bu ömrüm boyunca okuyamayacağım bir sayı. İlk günlüğümü yazacağım.

UZMAN JOKER OLDU

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, pandeminin başlarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında, seyircisiz çekiliyordu. O dönemde, yarışmacılara 'Seyirci jokeri' yerine 'Uzman jokeri' hakkı tanınmıştı. Söz konusu uzman, Arda Ayten idi. Arda Ayten, şimdilerde hayatını eğitime adamış durumda. Geçtiğimiz günlerde TEDX'e konuşmacı olarak katılan Arda Ayten, ödülü kazandığında söylediği gibi, vaktini daha çok evde geçirerek, kendisini kitaplara adadı. İncelediği eserleri takipçileriyle paylaşan Arda Ayten, hayatına dair anları paylaşmayı da ihmal etmiyor.



