Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL'lik soru olay oldu! Joker hakkı kalmayınca...

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde pek çok farklı soru ekrana geldi. Sosyal medyada da gündem olan ve yeni yarışmacıların yer aldığı Milyoner'de 100 bin TL değerindeki soru hararetli dakikalar yaşattı.

NÜFUS YOĞUNLUĞU SORUSU TERLETTİ!

Yeni bölümde bir yarışmacıya coğrafi bilgiler hakkında bir soru yöneltildi. "Nüfus yoğunluğu en fazla olan ülke hangisidir?" sorusuna karşılık "Singapur, Monako, Bangladeş, Çin" seçenekleri sunuldu.

Cevap şıkları arasında çokça kalan ve düşünen yarışmacı önceki sorularda jokerlerini kullanması sebebiyle kendi tahmini yapmak zorunda kaldı.

İzleyenleri ekrana kilitleyen anlarda yarışmacı soruya 'Singapur' yanıtını verdi. Sorunun doğru yanıtı ise 'Monako' olarak açıklandı.

Yarışmacı yaşadığı şok sonrası "Nedense o kadar fazla yaşayanı yoktur diye kalmış aklımda." dedi ve 100 bin TL'ye veda etmesinin ardından 30 bin TL ile uğurlandı.

MONAKO NEREDEDİR?

Monako, Vatikan'dan sonra Avrupa'daki en küçük bağımsız ülke olarak bilinmektedir. Mikrodevlet, Fransa tarafından kuzey, batı ve doğu yönlerinde çevrelenmişken, ülkenin güney ve güneydoğu bölümleri ise Akdeniz ile komşudur. Monako aynı zamanda İtalya sınırından yaklaşık 15 km uzaklıkta bulunmaktadır.



