Kim Milyoner Olmak İster'de ağlatan oldu! Kenan İmirzalıoğlu ağladı

Kim Milyoner Olmak İster'de gözyaşları sel oldu aktı! Bu haftaki programda yarışmaya katılan Serdar Bey'in başından geçen talihsiz olay herkesi derinden etkiledi. Bu haftaki programda yarışmaya katılan Serdar Bey'in başından geçen talihsiz olay herkesi derinden etkiledi.

Serdar Bey'in trafik kazası sonucu hafızasını kısa bir süre kaybettiğini anlatan eşi hem ağladı hem ağlattı. 1980 doğumlu, aslen Adanalı olan ve yarışmaya Kocaeli’den katılan Serdar Mete, Kocaeli Üniversitesi Satış Yönetimi Bölümü mezunu. 34 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucu hafızasını kaybeden ve şu anda sadece kazadan sonraki 6 yılını hatırlayan Serdar Bey, evli ve 2 çocuk babası.

Tıbbi mümessil olarak çalışma hayatına devam eden Serdar Mete, yarışmada ödül kazanırsa bu parayı çocuklarının eğitim hayatı için kullanmak istiyor.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NU AĞLATTI



Serdar Bey'in trafik kazası sonucu hafızasını kısa bir süre kaybettiğini anlatan eşi karşısında Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı.

Serdar Bey açıklamasında "Kazadan sonra kimseyi hatırlamadım. Çocuğumu getirdiler oğlum beni görür görmez üzerime atladı ama 'bu çocuğu götürün tanımıyorum' dedim. Alışmak zorundasın ama pes etmedim. Oğlumla şimdi eskisi gibiyiz" dedi.