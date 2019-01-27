Kim Milyoner Olmak İster'de Atatürk sorusuna joker kullanınca...

ATV'de yayınlanan ünlü oyuncu Murat Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan "Cumhuriyet ilan edildiğinde Atatürk kaç yaşındaydı?" sorusu programa damga vurdu.

Soru 20 yaşındaki gazetecilik bölümü öğrencisi olan Kübra adlı yarışmacıya soruldu. Yarışmacı sorudan emin olamayınca iki jokerini kullanmak zorunda kaldı.

İlk önce yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı iki şık arasında da kalınca telefon joker hakkını da kullanmak istediğini belirtti. Duruma Murat Yıldırım'ın tepkisi ise "eyvah" oldu.

Telefonla joker hakkını kullanan yarışmacı Kübra Kars adlı bir arkadaşını aradı. İlk yanıtı yanlış veren Kübra Kars cevabını son anda değiştirerek doğru yanıt verdi.

Sorunun yanıtı ise 42 olacaktı.

Yarışmanın yayınlanmasının ardından genç yarışmacıya sosyal medya üzerinden sert eleştiriler geldi.

