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  4. Kim Milyoner Olmak İster'de basit soruyu bilemedi! Arkadaşı bile utandı

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soruyu bilemedi! Arkadaşı bile utandı

14.02.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster'de yine basit bir soruyu bilinemedi. Hasan Rıza Günay isimli yarışmacı "Genellikle hangisi bilenir?" şeklindeki soruya "Tabak" yanıtını vererek ilk soruda elendi. Hasan Rıza Günay'ın arkadaşının o anlardaki tavrı da gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de Hasan Rıza Günay isimli yarışmacı ilk soruda elendi. Basit olmasıyla bilinen ilk soruda yanlış yanıt veren yarışmacı Günay, sosyal medyada gündem oldu. Günay, Kenan İmirzalıoğlu tarafından yöneltilen "Genellikle hangisi bilenir?" şeklindeki soruya yanıtıyla herkesi şoke etti.

Yarışmacı "Genellikle hangisi bilenir? sorusuna "Tabak" yanıtı vererek yarışmadan elendi. Ancak sorunun doğru yanıtı "Bıçak"tı. Günlük hayatta da sıklıkla karşılaşılan bir durum olan "Bıçak bilemeyi" hatırlamayan yarışmacı, bu soruya doğru yanıt verememesi nedeniyle sosyal medyanın diline düştü.

ARKADAŞININ HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ

Kim Milyoner Olmak İster'de Hasan Rıza Günay'a eşlik eden arkadaşı da o anlarda eliyle yüzünü kapadı. Sosyal medyada "Arkadaşı bile utandı" yorumları yağdı.

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