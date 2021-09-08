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'Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Seyircinin verdiği cevap olay oldu

08.09.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster', bu hafta yeni günüyle ekrana geldi. Yayınlanan bu bölümde Kral Gencay Ormanlı isimli yarışmacı katıldı. Ormanlı yarışırken 'Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı. 5 bin değerindeki soruda seyirci joker hakkını kullanan yarışmacı herkesin verdiği cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

En çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Yayınlanan bu bölümde Kral Gencay Ormanlı isimli yarışmacı katıldı. Ormanlı yarışırken 'Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı.

'Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?' sorusunda yarışmacı, seyirci joker hakkını kullandı. Seyirci'nin sadece bir şıkka cevap vermesi 'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde ilk kez yaşandı.


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Kenan İmirzalıoğlu
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