'Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Seyircinin verdiği cevap olay oldu

En çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Yayınlanan bu bölümde Kral Gencay Ormanlı isimli yarışmacı katıldı. Ormanlı yarışırken 'Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı.

'Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?' sorusunda yarışmacı, seyirci joker hakkını kullandı. Seyirci'nin sadece bir şıkka cevap vermesi 'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde ilk kez yaşandı.



