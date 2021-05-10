Kim Milyoner Olmak İster’de büyük sürpriz!

Michele Cedolin, beklenmedik bir soruda elenerek yarışmaya veda etti. Elendiği sorunun ardından ise kimsenin beklemediği bir sürpriz yaşattı. Cedolin, elendiği sorunun ardından yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’ndan bir ricada bulundu. Herkesin heyecanla takip ettiği anlarda yarışmacı herkesi şaşırttı.

Kimse beklemiyordu!

Kim Milyoner Olmak İster programına katılan Sihirli Annem dizisinden tanınan sosyal medya fenomeni İtalyan asıllı Türk Michele Cedolin adlı yarışmacı, beklenmedik bir soruda elendi.

Yarışmacı, elendiği sorunun ardından ünlü sunucudan bir ricada bulundu.

Kenan İmirzalıoğlu ise ayağa kalkıp sevgilisinin yanına giden yarışmacıyı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Ancak bunun nedeni kısa sürede anlaşıldı. Yarışmacı, sevgilisine programda evlilik teklif etti.