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Kim Milyoner Olmak İster’de büyük sürpriz!

10.05.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?’de büyük bir sürpriz yaşandı. Yayınlanan her bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitleyen bilgi yarışmasının dün yayınlanan bölümünde bir ilk gerçekleşti. Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncusu İtalyan asıllı Türk Michele Cedolin (kerem) adlı yarışmacı, elendiği sorunun ardından büyük bir sürpriz yaşattı.

Michele Cedolin, beklenmedik bir soruda elenerek yarışmaya veda etti. Elendiği sorunun ardından ise kimsenin beklemediği bir sürpriz yaşattı. Cedolin, elendiği sorunun ardından yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’ndan bir ricada bulundu. Herkesin heyecanla takip ettiği anlarda yarışmacı herkesi şaşırttı.

Kimse beklemiyordu!

Kim Milyoner Olmak İster programına katılan Sihirli Annem dizisinden tanınan sosyal medya fenomeni İtalyan asıllı Türk Michele Cedolin adlı yarışmacı, beklenmedik bir soruda elendi.
Yarışmacı, elendiği sorunun ardından ünlü sunucudan bir ricada bulundu.
Kenan İmirzalıoğlu ise ayağa kalkıp sevgilisinin yanına giden yarışmacıyı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Ancak bunun nedeni kısa sürede anlaşıldı. Yarışmacı, sevgilisine programda evlilik teklif etti.
Herkesin ilgiyle takip ettiği anlar yarışmaya damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu yaşadığı kısa süreli şaşkınlıktan sonra genç çifti tebrik etti.
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Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu
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