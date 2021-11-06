Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı

Yeni para ağacı ile daha fazla kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan sürüyor. 7'den 70'e büyük bir ilgiyle izlenen Milyoner'de yarışan 42 yaşındaki Zuhal Aşçı, aslen Niğdeli ve yarışmaya Ankara’dan katılıyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu olan Zuhal Hanım, 14 yıldır bir kamu kurumunda uzman olarak çalışıyor ve en büyük hayalinin 11 yıldır yazdığı "Kızıma Nasihatlerim" adlı kitabını çıkartmak olduğunu söyleyen Aşçı, yarışmada kaşısına çıkan Galatasay sorusuna yanıt veremeyince çekilmek zorunda kaldı.

Soru : 2000'de UEFA Kupasını kazanan Galatasaray'ın Arsenal'ı yendiği final maçında son penaltı golünü kim atmıştır?

A- Hagi

B- Ergün Pembe

C- Popescu

D- Ümit Davala

Doğru Cevap: Popescu



NE OLMUŞTU?

2000 UEFA Kupası Finali, 17 Mayıs 2000 tarihinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda oynanan, UEFA Kupası 1999-2000 sezonu'nun şampiyonunun belirlendiği maçtır. Türk kulübü Galatasaray ile İngiliz kulübü Arsenal arasında oynanan ve normal süresi 0-0 biten maçı Galatasaray, penaltı vuruşları sonucu 4-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.



