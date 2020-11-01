Kim Milyoner Olmak İster'de Kathryn Bigelow sorusu merak konusu oldu!

Babalık heyecanı yaşayan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de yine sorular merak edildi.

Yarışmacıya yöneltilen 2008 yapımı The Hurt Locker filmiyle Kathryn Bigelow Oscar Ödüller tarihinde hangi alanda ödül kazanan ilk kadın olmuştur sorusu merak edilen konular arasına girdi.

Kathryn Bigelow, Oscar Ödülleri tarihinde hangi alanda ödül kazanan ilk kadındır sorusunun yanıtı nedir?

Soru: 2008 yapımı The Hurt Locker filmiyle Kathryn Bigelow Oscar Ödüller tarihinde hangi alanda ödül kazanan ilk kadın olmuştur?

A- EN İYİ YÖNETMEN

B- EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

C- EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI

D- EN İYİ GÖRSEL EFEKT

*CEVAP: A- EN İYİ YÖNETMEN

KATHRYN BİGELOW OSCAR'A DAMGA VURDU

Oscar törenine yönetmenliğini Kathryn Bigelow’un yaptığı “The Hurt Locker” filmi damgasını vurdu. Bigelow ise Oscar tarihinde kazandığı ‘En İyi Yönetmen” ödülüyle ilk kadın yönetmen oldu. Avatar Oscar’dan sadece 3 ödülle ayrıldı.

Bu yıl ilk defa 5 yerine 10 adayın gösterildiği “en iyi film” kategorisinde ödülü “The Hurt Locker” aldı.

Ayrıca, bu yıl Oscar ödülünü ilk kez bir kadın yönetmen de aldı. Kathryn Bigelow, “The Hurt Locker” ile “en iyi yönetmen” ödülüne layık görüldü. Oscar’a daha önce Sofia Coppola, Jane Campion ve Lina Wertmuller bu kategoride aday gösterilmişti.

Bigelow’un filmi, “En iyi kurgu”, “En iyi özgün senaryo”, “En iyi ses kurgusu” ve “En iyi ses miksajı” ödüllerini de topladı. Bigelow, ödül konuşmasında, “Başka türlü tarif edemem, bu hayatta bir kez olur” dedi.

