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Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen soru: Guinness Dünya rekorlarına göre hangi unvan Edirne'ye aittir?

13.12.2020 07:05 | Son Güncelleme:
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Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen soru: Guinness Dünya rekorlarına göre hangi unvan Edirne'ye aittir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sorular yine merak konusu oldu. Guinness Dünya rekorlarına göre hangi unvan Edirne'ye aittir sorusunun yanıtı bakın ne...

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Guinness Dünya rekorlarına göre hangi unvan Edirne'ye aittir?" sorusu damga vurdu.

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması cumartesi akşamı izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda sorulan Guinness Dünya dekorlarına göre hangi unvan Edirne'ye aittir, sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi.

Guinness Dünya Rekorlarına göre hangi unvan Edirne'ye aittir?

A) En büyük salata tabağı

B) En büyük kızartma tavası

C) En büyük ayran maşrapası

D) En büyük çorba kazanı

Cevap: B) En büyük kızartma tavası


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