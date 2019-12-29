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  4. Kim Milyoner Olmak İster'de Sabri Sarıoğlu sorusu tepki çekti

Kim Milyoner Olmak İster'de Sabri Sarıoğlu sorusu tepki çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 09:28 | Son Güncelleme

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde futbolcu Sabri Sarığolu'nun içinde bulunduğu soru sosyal medyada gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de Sabri Sarıoğlu sorusu tepki çekti

Kim Milyoner Olmak İster 855. bölümüyle dün yayınlandı. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada ise 'Ballon d'Or töreninde bu yıl altıncı kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen kimdir?'' sorusu damga vurdu.

Yarışmacı, seyirci joker hakkını kullanmak istedi. Seyircilerin yüzde 12'si Sabri Sarıoğlu'nu işaretledi.

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SEYİRCİLERİN ÇOĞU YANLIŞ ŞIKKI İŞARETLEDİ

Yarışmacı seyircilerin aksine B şıkkı Lionel Messi şıkkını işaretledi. Doğru cevabın B şıkkı Lionel Messi'nin olduğu soru sosyal medyada da oldukça ses getirdi.

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Sosyal medya kullanıcıları espri de olsa Sabri Sarıoğlu'na saygısızlık olduğunu dile getirerek programı eleştiri yağmuruna tuttu.


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