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Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru: Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir?

orkun.inanc orkun.inanc
İLGİNÇ HABERLER  | 26.05.2019 03:31 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru şaşırttı. Yarışmada Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi’nin nerede olduğu soruldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru: Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir?

Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümünde ilginç bir soru soruldu.

İzleyiciler ilk önce sorunun yanlış yazıldığını düşündü ancak doğruydu.

"Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi" nerededir? sorusu herkes tarafından merak konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları da konuyla ilgili birçok tweet attı.

PEKİ DOĞRU CEVAP NEYDİ?

"Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir?“

ŞIKLAR

A- Hawai

B- Yeni Zelanda

C- Galler

D- Hindistan

Doğru cevap: Yeni Zelanda

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Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İster ATV

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