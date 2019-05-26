Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru: Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir?

Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümünde ilginç bir soru soruldu.
İzleyiciler ilk önce sorunun yanlış yazıldığını düşündü ancak doğruydu.
"Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi" nerededir? sorusu herkes tarafından merak konusu oldu.
Sosyal medya kullanıcıları da konuyla ilgili birçok tweet attı.
"Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir?“
A- Hawai
B- Yeni Zelanda
C- Galler
D- Hindistan
Doğru cevap: Yeni Zelanda
İzmir'de ele geçirildi! Tam bin 500 yıllık
Bir il onu konuşuyor! Cezaevinden çıktığı gün bunu yaptı
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor
Akne ve leke tedavisinde ‘ışık terapi’ yöntemi
Sertleşme sorunu damar hastalığının habercisi olabilir
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum