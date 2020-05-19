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Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medyayı sallayan Sabri Sarıoğlu sorusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 11:23 | Son Güncelleme

Kim Milyoner Olmak İster'de, Galatasaray'ın eski futbolcularından Sabri Sarıoğlu'yla ilgili bir soru soruldu. Galatasaray'ın 2004 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı maçta milli futbolcunun isminin formasına nasıl yazıldığı sorulan yarışmacı, iki joker hakkını kullanarak soruya doğru yanıt verdi.

Uzun yıllar Galatasaray'da forma giyen eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında soru oldu.

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"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının 18 Mayıs'ta yayınlanan programında, 30 bin TL'lik "2004'te Villarreal - Galatasaray arasındaki UEFA Kupası 3. tur rövanş maçında forma giyen Sabri Sarıoğlu'nun 55 numaralı formasında adı nasıl yazılmıştır?" şeklinde bir soru çıktı.

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İKİ TANE JOKER KULLANDI, DOĞRU CEVAP VERDİ

Yarışmacı bir süre düşündükten sonra önce yüzde 50 joker hakkını kullandı. Fenerbahçe'de bir dönem müzede çalıştığını da belirten yarışmacı, ardından da çift cevap hakkını kullandı ve A-Sarbi doğru cevabıyla, soruyu doğru yanıtlamış oldu.

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"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında çıkan bu soru, sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri oldu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
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