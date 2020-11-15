Kim Milyoner Olmak İster'de "Türk Bayrağı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 3. maddesinde hangi ifadeyle tanımlanır" sorusu merak edildi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programındaki sorular yine gündemde. Anayasanın 3. maddesi nedir? Türk Bayrağı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 3. maddesinde hangi ifadeyle tanımlanır? sorusu merak konusu oldu.

250 bin liralık soruya gelen Buket Ela Demirel'e Anayasanın 3. maddesindeki o ifadeler soruldu.

"Türk Bayrağı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 3. maddesinde hangi ifadeyle tanımlanır" sorusu herkesin merak ettiği bir soru oldu.

Sorunun yanıtı "Beyaz ay yıldızlı bayrak" idi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BUKET ELA DEMİREL EROL'UN HİKAYESİ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Buket Ela Demirel Erol, 2 yaşındayken geçirdiği havale nedeniyle işitme engeli bulunuyor. İşitme cihazının sadece mekanik sesleri algılamasında etkisi olduğunu söyleyen Buket Ela Demirel Erol insanları dudak okuma becerisi sayesinde anladığını belirtti. Buket Ela Demirel Erol, Boğaziçi Üniversitesi Dil bilim Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyor ayrıca çocuklara gönüllü olarak işaret dili dersleri veriyor. İşaret dili ile Türkçe konuşma dili arasında büyük farklılıklar olduğunu ifade eden yarışmacı kendisine yöneltilen bir soruyu dil farklılığı nedeniyle anlamakta güçlük çekince yarışmada duygusal anlar yaşandı.

Milyoner tarihinde bir ilkin gerçekleştiği gecede yarışmacı Buket Ela Demirel Erol aynı zamanda izleyenlere bir farkındalık mesajı da verdi. Yaşadığı işitme kaybı nedeniyle yaşamında zor süreçlerden geçen Erol, programda hayat tecrübelerini anlatırken "Engel bir hastalık değil, yaşam biçimidir" sözleri ile de milyonları bu konuda farkındalığa davet etti.

