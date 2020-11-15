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Kim Milyoner Olmak İster'de "Türk Bayrağı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 3. maddesinde hangi ifadeyle tanımlanır" sorusu merak edildi

15.11.2020 07:20 | Son Güncelleme:
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Kim Milyoner Olmak İster'de "Türk Bayrağı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 3. maddesinde hangi ifadeyle tanımlanır" sorusu merak edildi

Kim Milyoner Olmak İster'de 250 bin liralık soruya kadar gelen Buket Ela Demirel'e "Türk Bayrağı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 3. maddesinde hangi ifadeyle tanımlanır" sorusu soruldu. Anayasanın 3. maddesindeki o ifadeler Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulmasının ardından merak konusu oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programındaki sorular yine gündemde. Anayasanın 3. maddesi nedir? Türk Bayrağı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 3. maddesinde hangi ifadeyle tanımlanır? sorusu merak konusu oldu.

250 bin liralık soruya gelen Buket Ela Demirel'e Anayasanın 3. maddesindeki o ifadeler soruldu.

"Türk Bayrağı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 3. maddesinde hangi ifadeyle tanımlanır" sorusu herkesin merak ettiği bir soru oldu.

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Sorunun yanıtı "Beyaz ay yıldızlı bayrak" idi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BUKET ELA DEMİREL EROL'UN HİKAYESİ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Buket Ela Demirel Erol, 2 yaşındayken geçirdiği havale nedeniyle işitme engeli bulunuyor. İşitme cihazının sadece mekanik sesleri algılamasında etkisi olduğunu söyleyen Buket Ela Demirel Erol insanları dudak okuma becerisi sayesinde anladığını belirtti. Buket Ela Demirel Erol, Boğaziçi Üniversitesi Dil bilim Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyor ayrıca çocuklara gönüllü olarak işaret dili dersleri veriyor. İşaret dili ile Türkçe konuşma dili arasında büyük farklılıklar olduğunu ifade eden yarışmacı kendisine yöneltilen bir soruyu dil farklılığı nedeniyle anlamakta güçlük çekince yarışmada duygusal anlar yaşandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar! Buket Ela Demirel Erol hem ağladı hem ağlattıKim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar! Buket Ela Demirel Erol hem ağladı hem ağlattı

Milyoner tarihinde bir ilkin gerçekleştiği gecede yarışmacı Buket Ela Demirel Erol aynı zamanda izleyenlere bir farkındalık mesajı da verdi. Yaşadığı işitme kaybı nedeniyle yaşamında zor süreçlerden geçen Erol, programda hayat tecrübelerini anlatırken "Engel bir hastalık değil, yaşam biçimidir" sözleri ile de milyonları bu konuda farkındalığa davet etti.

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