'Kim Milyoner Olmak İster'de Zeki Müren sorusu! Kendinden çok emindi ama...

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, dün akşam yeni bölümüyle heyecanlı dakikalar yaşattı. Yarışmacılara yöneltilen sorular bazısını sevindirirken bazısını da üzdü. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Sinem Demircan Karadağ, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olduğunu söyledi. Kendinden emin olan yarışmacı ilk soruya geçti.

Yarışmacı, ''Tepesinde sürücü adayı yazan bir otomobilde eğitim gören bir kişi muhtemelen hangisini almayı planlıyordur?" sorusuna doğru yanıtı verdi.

Karadağ, ikinci soruda, "Deneyimli olmak anlamına gelen deyimde değirmende ağartılmadığı söylenen nedir?" sorusuna da doğru yanıtı verdi.

Yarışmacıya, "Zeki Müren'in seslendirdiği, "Uçan kuşlar martılar /yeşil tatlı bir bahar / gülen şen sevdalılar vardı" sözlerinin geçtiği şarkının adı nedir?" diye soruldu.

İlk barajı geçen ve 10. soruyu görmeyi hedefleyen yarışmacı, üç jokeri olmasına rağmen emin olduğu soruyu bilemedi.

"Bitmeyen Şarkı" yanıtını veren yarışmacı, 1000 TL'lik para ödülünü alarak yarışmadan ayrıldı. Yarışmacının şaşkınlığı geceye damga vurdu.

