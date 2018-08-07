Kim Milyoner Olmak İster'deki 'Düşünen Adam' sorusu şıklarıyla yarışmacıyı şaşırttı

ATV'de Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in Salı akşamı yayınlanan son bölümünde, 41 yaşındaki müzik öğretmeni Hidayet Ebru Yumlu başarılı bir yarışma çıkardı. İstanbul müzisyen İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Keman Bölümü mezunu olan ve müzik öğretmenliği yapan Hidayet Ebru Yumlu 60 bin TL'lik 9. soruya kadar geldi.

'Hangisi Fransız heykeltıraş Rodin'in eserlerinden biri değildir?' şeklindeki 9. sorunun şıkları ise yarışmacıyı şaşırttı. Sorunun şıkları 'Düşünen Adam, Çömelen Kadın, Yürüyen Adam, Uyuyan Kadın' şeklindeydi. Dünyaca ünlü 'Düşünen Adam' heykelini yapan Rodin'in 'Çömelen Kadın' isimli bir eseri olamayacağını düşünen yarışmacı, jokeri de kalmadığı için doğru yanıttan emin olamadı ve 30 bin TL'lik çeki alarak çekildi. Yarışmaya devam etmesi halinde ise 'Çömelen Kadın' yanıtını vereceğini söyleyen yarışmacı, doğru cevabı görünce ise yarışmadan çekildiğine sevindi. Sorunun doğru yanıtı ise 'Uyuyan Kadın' şıkkıydı. Hidayet Ebru Yumlu, kazandığı 30 bin TL'lik ödülle kızını seyahate götüreceğini söyledi.

