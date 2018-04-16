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Kim Milyoner Olmak İster'deki yarışmacı şoke oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2018 14:15 | Son Güncelleme

Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster'e, dil bilgisi konusunda oldukça iddialı olduğunu söyleyen yarışmacının hayal kırıklığı damgasını vurdu

Kim Milyoner Olmak İster'deki yarışmacı şoke oldu

Bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'de dil bilgisine çok güvendiğini söyleyan yarışmacı, sorunun yanıtını görünce adeta şoke oldu.

"(Alçak gönüllü) anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır?" sorusuna, doğru cevap 'mütevazı' yerine 'mütevazi' diyen yarışmacı elendi.

Yarışmacının soruyu cevaplamadan önce iddialı konuşmasına gönderme yapan sunucu Murat Yıldırım, "En güvendiğiniz yerden hata yaptınız. 'Mütevazılık' yapmak istemem dediniz ama yanıldınız" ifadelerini kullandı.

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