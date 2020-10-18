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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Urfalı Hikmet bakın kaç para kazandı!

18.10.2020 07:12 | Son Güncelleme:
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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Urfalı Hikmet bakın kaç para kazandı!

Kim Milyoner Olmak İster'e geçtiğimiz hafta damga vuran Urfalı Hikmet 250 bin liralık soruyu dün akşam yayınlanan son bölümde açtırdı. Şanlıurfalı yarışmacı Hikmet Karakurt soruyu görünce yarışmadan çekildi. İşte Urfalı Hikmet'in kazandığ ıpara...

ATV'de yayımlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Şanlıurfa'dan Hikmet Karakurt katıldı. Şanlıurfalı yarışmacı Hikmet Karakurt yarışmaya damga vurmuştu.

Kim Milyoner Olmak İster'e Urfalı Hikmet damga vurdu!Kim Milyoner Olmak İster'e Urfalı Hikmet damga vurdu!

Başarılı yarışmacı 250 bin TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. İkinci bölümde 250 bin TL'lik soruyu açtıran Hikmet Karakurt soruyu görünce uzun uzun düşündükten sonra yarışmadan çekildi ve 125 bin lira aldı.

250 bin liralık sorudan sonra yarışmadan çekilen Hikmet Karakurt açıklamasında "Yarışmadan önce kardeşim Halil'e derslerini uzaktan verebilmesi için tablet sözü vermiştim bu parayla yapmam gereken ilk şey bu olacak. Paranın çoğunu kardeşlerimin eğitimi için harcayıp geri kalanıyla küçük bir yatırım yapmayı düşünüyorum. Bu yarışma sayesinde bir çok kişi beni tebrik etti. Birçok kişi ile tanışma fırsatı buldum. 8 kardeşiz. Bundan böyle el ele vererek hayatımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kenan İmirzalıoğlu ise açıklamasında "Çok iyi bir abisin seni tebrik ediyorum" dedi.

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