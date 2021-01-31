Kim Milyoner Olmak İster'e 'Gülen adam Ali' damga vurdu

Kim Milyoner Olmak ister yeni bölümüyle ekranlara döndü. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmaya gülen adam damga vurdu. Adana'nın Kozan ilçesinde Gülen Ali olarak tanınan oto lastikçi esnafı Ali Tutar, kahkahası ile stüdyoyu ve izleyenleri gülme krizine soktu.

İlk soruda joker kullanan Ali Tutar'ın sürekli gülmesi Kenan İmirzalıoğlu'nu da güldürdü. Yarışmadan erken ayrılan Ali Tutar elenirken de kendini tutamadı ve güldü. Gülen Adam 'Sağlık olsun' diyerek İmirzalıoğlu'nu şaşkına çevirdi.

Çevresinde “Gülen Adam” olarak tanınan 41 yaşındaki Ali Tutar, sürekli güldüğünü hatta bu sebepten başına bir sürü şey geldiğini söylüyor. Aslen Adanalı olan ve yarışmaya da Adana’dan katılan Ali Bey, evli, iki çocuk babası ve oto lastik bayii sahibi. Ali Bey, yarışmada ödül kazanması durumunda, bu parayı iş hayatı için kullanmak istiyor.



