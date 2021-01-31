MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Milyoner Olmak İster'e 'Gülen adam Ali' damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster'e 'Gülen adam Ali' damga vurdu

31.01.2021 07:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kim Milyoner Olmak İster'e 'Gülen adam Ali' damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster'e sürekli gülen adam Ali Bey damga vurdu. Günde 6 saat gülen adam daha ilk soruda joker açtırdı. Gülen Adam Ali Tutar hareketleriyle Kenan İmirzalıoğlu'nu da güldürdü.

Kim Milyoner Olmak ister yeni bölümüyle ekranlara döndü. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmaya gülen adam damga vurdu. Adana'nın Kozan ilçesinde Gülen Ali olarak tanınan oto lastikçi esnafı Ali Tutar, kahkahası ile stüdyoyu ve izleyenleri gülme krizine soktu.

İlk soruda joker kullanan Ali Tutar'ın sürekli gülmesi Kenan İmirzalıoğlu'nu da güldürdü. Yarışmadan erken ayrılan Ali Tutar elenirken de kendini tutamadı ve güldü. Gülen Adam 'Sağlık olsun' diyerek İmirzalıoğlu'nu şaşkına çevirdi.

Çevresinde “Gülen Adam” olarak tanınan 41 yaşındaki Ali Tutar, sürekli güldüğünü hatta bu sebepten başına bir sürü şey geldiğini söylüyor. Aslen Adanalı olan ve yarışmaya da Adana’dan katılan Ali Bey, evli, iki çocuk babası ve oto lastik bayii sahibi. Ali Bey, yarışmada ödül kazanması durumunda, bu parayı iş hayatı için kullanmak istiyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
Herkes şoke oldu! Gözyaşlarını tutamadılarHerkes şoke oldu! Gözyaşlarını tutamadılar
Onların arasına katılabilirsiniz! Yapmanız gereken...Onların arasına katılabilirsiniz! Yapmanız gereken...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den CHP’deki istifalarla ilgili açıklama

Muharrem İnce'den CHP’deki istifalarla ilgili açıklama

Gine Körfezi'nde ABD bayraklı gemiye korsan saldırısı

Gine Körfezi'nde ABD bayraklı gemiye korsan saldırısı

F.Bahçe'den G.Saray'a olay sözler

F.Bahçe'den G.Saray'a olay sözler

Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılar

Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılar

Rus kozmonottan çarpıcı açıklama: Uzayda daha hızlı iyileşiyor

Rus kozmonottan çarpıcı açıklama: Uzayda daha hızlı iyileşiyor

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Naz Mila'dan kalça dansı! Arkadaki sesler olay...

Naz Mila'dan kalça dansı! Arkadaki sesler olay...

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

Diğer Haberler

İbo Show'da Bülent Serttaş'ın o hareketi olay oldu! Oryantal Didem dans ederken...

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

Survivor'da merak uyandıran fragman! Eleme adayı kim oldu?

Herkes şoke oldu! Gözyaşlarını tutamadılar

Türk Yapımcıdan Yıldızlarla Dolu Amerika Belgeseli

Türk Yapımcıdan Yıldızlarla Dolu Amerika Belgeseli

Yasemin Özilhan: İzzet bana hep topuklu ayakkabı alırdı

'İzzet bana hep topuklu ayakkabı alırdı'

Oyuncu Cicely Tyson yaşamını yitirdi

Oyuncu Cicely Tyson yaşamını yitirdi

Aslıhan Doğan Turan'dan Arda Turan'a: İyi ki doğdun hayat arkadaşım

'İyi ki doğdun hayat arkadaşım'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.