Kim Milyoner Olmak İster'e katılıp 125 bin TL kazandı! Urfalı Mehmet bakın parayla ne yapacak!

Sekiz çocuklu ailesi ile tarlada soğan toplarken ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasına başvuran Karakurt, başarılı bir performans sergiledi ve 250 bin TL'lik soruyu açtırdı. Ancak soruyu gördükten sonra çekilmeye karar veren Karakurt, 125 bin lira kazandı.

Tarlada çalışırken verilen mola sırasında yarışmaya başvurduğunu anlatan Hikmet, "Ben ailemle birlikte soğan toplamak için Polatlı’ya gittik. Mola sırasında bu yarışmaya başvurdum. Dünyada her şey yaşanabilir diye bir umudum vardı. Kısa bir süre sonra yarışmadan bana dönüş yapıldı. Ardından İstanbul’a gittim" dedi.

Karakurt, sözlerine "Oldukça heyecanlı bir yarışma oldu. Bu kadar büyük para kazanacağımı düşünmemiştim. Kısmetimiz bu paradaymış, bu para bizim aile için çok büyük bir miktardır. Bu yarışmada 125 bin lira kazandım. Bu parayı kardeşlerimin eğitiminde kullanacağım. Geriye bir miktar kalırsa küçük bir yatırım yapmayı düşünüyorum. Ama ilk önce kardeşim Feride’ye tablet alacağım” diyerek devam etti.

'HAYATIM BOYUNCA BU PARAYI KAZANAMAYACAKTIM'

Ailesiyle birlikte günlük 60 lira kazandıklarını ifade eden Hikmet Karakurt, “250 bin liralık soruya ulaşmak oldukça heyecan verici bir durumdu. Bu sorunun çok riski vardı. Hayatım boyunca bir daha 125 bin lira kazanamayacaktım. O yüzden bu soruda çekildim" diye konuştu.