Kim Milyoner Olmak İster’e nasıl başvuru yapılır? Kim Milyoner Olmak İster? başvurusu için gerekli olan bilgiler

18 yaşını doldurmuş her adayın rahatlıkla başvurabileceği programın talepleri oldukça yoğun. Kenan İmirzalıoğlu’nun başarılı sunumu ile ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? YARIŞMASINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Türkiye’nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? Programına katılım için öncelikle 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Bunun dışında isteyen her aday atv.com sitesi üzerinden yarışmaya başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurulduktan sonra başvuru işlemi tamamlanmış oluyor.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BİLGİLER

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TC Kimlik Numarası

Ad-Soyad

İkamet edilen şehir

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Cinsiyet

Telefon Numarası

e-Posta Adresi

Memleket

Mezun olunan bölüm ve okul (Varsa şu an okunan okul ve bölüm)

Meslek Bilgisi (Çalışılan Kurum adı, departman ve unvan)

Medeni Durum

Hobiler

Kendinizi tanıttığınız bir yazı

Hedeflediğiniz ödül miktarı

Daha önce bir yarışma programına katılıp katılmadığınız



