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Kim Milyoner Olmak İster’e nasıl başvuru yapılır? Kim Milyoner Olmak İster? başvurusu için gerekli olan bilgiler

23.05.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile gerçekleşen Türkiye’nin en ünlü bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?”, her Pazar izleyici ile buluşuyor. Programda yarışmacılar doğru cevapladıkları her soru için para kazanıyor. Türkiye’nin fenomen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster”e katılmak isteyen vatandaşlar ise, başvuru yollarını araştırıyor.

Kim Milyoner Olmak İster’e nasıl başvuru yapılır? Kim Milyoner Olmak İster? başvurusu için gerekli olan bilgiler

18 yaşını doldurmuş her adayın rahatlıkla başvurabileceği programın talepleri oldukça yoğun. Kenan İmirzalıoğlu’nun başarılı sunumu ile ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? YARIŞMASINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Türkiye’nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? Programına katılım için öncelikle 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Bunun dışında isteyen her aday atv.com sitesi üzerinden yarışmaya başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurulduktan sonra başvuru işlemi tamamlanmış oluyor.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

kenan imirzalıoğlu1

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BİLGİLER
Fotoğraf
TC Kimlik Numarası
Ad-Soyad
İkamet edilen şehir
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Cinsiyet
Telefon Numarası
e-Posta Adresi
Memleket
Mezun olunan bölüm ve okul (Varsa şu an okunan okul ve bölüm)
Meslek Bilgisi (Çalışılan Kurum adı, departman ve unvan)
Medeni Durum
Hobiler
Kendinizi tanıttığınız bir yazı
Hedeflediğiniz ödül miktarı
Daha önce bir yarışma programına katılıp katılmadığınız

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Anahtar Kelimeler:
atv Kenan İmirzalıoğlu
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