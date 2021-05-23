Kim Milyoner Olmak İster’e nasıl başvuru yapılır? Kim Milyoner Olmak İster? başvurusu için gerekli olan bilgiler

18 yaşını doldurmuş her adayın rahatlıkla başvurabileceği programın talepleri oldukça yoğun. Kenan İmirzalıoğlu’nun başarılı sunumu ile ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.
Türkiye’nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? Programına katılım için öncelikle 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Bunun dışında isteyen her aday atv.com sitesi üzerinden yarışmaya başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurulduktan sonra başvuru işlemi tamamlanmış oluyor.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BİLGİLER
Fotoğraf
TC Kimlik Numarası
Ad-Soyad
İkamet edilen şehir
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Cinsiyet
Telefon Numarası
e-Posta Adresi
Memleket
Mezun olunan bölüm ve okul (Varsa şu an okunan okul ve bölüm)
Meslek Bilgisi (Çalışılan Kurum adı, departman ve unvan)
Medeni Durum
Hobiler
Kendinizi tanıttığınız bir yazı
Hedeflediğiniz ödül miktarı
Daha önce bir yarışma programına katılıp katılmadığınız
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