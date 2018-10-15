Kim Milyoner Olmak İster'e tepkileriyle damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster'in 779. bölümü yine sosyal medyaya damga vurdu! Nazım Hikmet sorusuna yanlış yanıt veren akademisyenden sonra belki de 779. bölümün en çok konuşulan ismi o oldu.

bölümde yarışan emekli Almanca öğretmeni Ayşe Hanım, heyecanı ve neşeli tavırlarıyla yarışmaya damgasını vurdu.

Her soruda ayrı bir heyecan duyan Ayşe öğretmen soruların yanıtlarına gösterdiği tepkilerle ilgi odağı oldu!

Ayşe Hanım kazandığı parayla hacca gitmeyi istediğini ve öğrencilere yardım etmek istediğini ifade etti. Ayşe Hanım eşine ise Almanca 'seni seviyorum' mesajıyla da alkış topladı.

Ayşe Hanım, 15.000 TL'lik barajı aştığı için kazandığı çift cevap hakkına rağmen 30.000 TL'lik ödüle kavuşabileceği doğru cevabı bulamadı.





