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Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta başlıyor? Kim Milyoner Olmak İster Rabia ne kadar kazandı? Milyonluk gece!

10.09.2023 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor, hangi gün ekranı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Rabia Birsen Güvercin'in 1 milyonluk soruyu açtıracak olması sebebiyle programın yeni bölümü sorgulanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster pazar akşamları ekranlara geliyor. Peki, 1 Milyon TL'lik sorunun açılacağı gece için Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta başlıyor? Kim Milyoner Olmak İster Rabia ne kadar kazandı?

Kim Milyoner Olmak İster için heyecanlı geri sayım sürüyor. Kim Milyoner Olmak İster Rabia, gecede 1 Milyon liralık soruyu açtıracak. Heyecanın oldukça yüksek olduğu programda yarışmacı en son 400.000 TL'lik soruyu doğru bilmiş ve orada kalmıştı. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde Rabia Birsen Güvercin'in 1 Milyon TL'yi kazanıp kazanmadığı belli olacak. İşte Kim Milyoner Olmak İster saati, kanalı ve Rabia Birsen Güvercin ile ilgili merak edilenler...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında yayınlanıyor.

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KİM MİLYONER OLMAK İSTER RABİA NE KADAR KAZANDI?

Kim Milyoner Olmak İster Rabia tam adıyla Rabia Birsen Güvercin, geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde 400.000 TL'lik sruyu açtırmış ve doğru bilmişti.

Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Kim Milyoner Olmak İster Rabia, 1 Milyon TL'lik soruyu cevaplayacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun alnından öptüğü yarışmacının cevabı büyük bir merakla bekleniyor.

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KİM MİLYONER OLMAK İSTER RABİA KİMDİR?

Yarışmacı 24 yaşında, aslen Konyalı ancak Ankara'da yaşıyor. Bu yıl Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Yarışmacı aynı zamanda izci olduğunu da dile getirdi.

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