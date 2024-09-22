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Kim Milyoner Olmak İster? programında hikayesiyle yürekleri burktu! ‘Babam son anda böbreğini vermekten vazgeçti’

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
22.09.2024 23:37
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Pazar akşamları ATV ekranlarına yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ programının bugünkü bölümü yürekleri dağladı. Henüz 21 yaşında olan Ceren Koç, bir yandan böbrek yetmezliği ile mücadele ederken, diğer yandan 20 yıldır görmediği babasının tam da ameliyat günü nakilden vazgeçtiğini öğrendiğini anlatması izleyen herkesi hayrete düşürdü.

ATV ekranlarında yayınlanan, Oktay Kaynarca’nın sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ programının bugünkü bölümünde yarışmacı olarak henüz 21 yaşında olan Ceren Koç adında Trakya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik üçüncü öğrencisi katıldı. Ancak normal şartlarda dördüncü sınıf olması gerektiğini söyleyen Koç, sağlık sorunu nedeniyle bir yıl geriden geldiğini belirtti. Ardından böbrek yetmezliği ile mücadele ettiğini ve organ nakli beklediğini ifade Koç, ‘‘Organ nakli bekliyorum. Şu an diyaliz sürecindeyim. Nakil olacaktım aslında, imkanım vardı ama ameliyat günü nakilim iptal oldu’’ dedi.

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‘‘VERİCİM BABAMDI, AMELİYAT GÜNÜ VAZGEÇTİ’’

Boğazı düğümlenerek hikayesini anlatan genç kız, hastalığını çok sonradan öğrendiğini şöyle anlattı:

‘‘Hastalığımı çok sonra öğrendim. Okullar açılmadan yüksek tansiyon ve yüksek baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gittim. Birden böbreklerimin yüzde 80’nini kaybettiğimi öğrendim. Hemen bir hastaneye yatış, ilaçlar, ameliyatlar… Böyle bir serüven başladı. O süreçte annem tek başına çaresiz kaldığı için birinin yardımına ihtiyacı vardı. Kendisi onunla iletişime geçmiş bizi yalnız bırakmaması için’’

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‘‘BABAMLA 20 YIL SONRA TANIŞTIM’’

Hastane süreçleri içerisinde babası ile tanıştığını anlatan ve daha önce hiç görmediğini söyleyen Koç, program moderatörü Oktay Kaynarca’nın ‘‘O zamana kadar babanı hiç görmedin mi?’’ sorusuna şöyle yanıt verdi:

‘‘Hiç görmemiştim. Görüşmüyorduk. Kendisinin başka bir ailesi var. Görüşmeyi hiçbir zaman zaten kendisi de istememişti.’’
Kaynarca’nın ‘‘Başka bir ailesinin olmasını bir sebep olarak mı gördü?’ sorusuna ise, ‘‘Yüksek ihtimalle öyle gördü. Ben aklım yetene kadar anneannem ve annemle yaşıyordum o zamanlar’’ şeklinde yanıtladı.

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‘‘İÇİMDEN HER ZAMAN SORGULARDIM’’

Çocukken anne ve anneannesiyle yaşadığını söyleyen Ceren Koç, Kaynarca’nın, ‘Annene ve anneannene babanı merak ettiğini hiç sormadın mı?’’ sorusu karşısında küçükken merak ettiğini söyleyerek şu sözlerle sorguladığını ifade etti:

‘‘Küçükken elbet. Babalar gününde duygusal anlar yaşanıyordu. İnsan eksikliğini de hissediyordu zaman zaman ama annem ve anneannemle mutlu olmayı öğrenmiştim. O yüzden de hiç sorgulamamıştım. Çünkü annem bana yetiyordu. Dış olarak hiç sorgulamamıştım. İçimden her zaman sorgulardım ama ihtiyacını hissetmedim. Çünkü annem hiçbir zaman eksikliğini hissettirmedi. O yüzden hastaneye gelene kadar hastaneye geldikten sonra da, o an kabullenemedim ama o hastalığın verdiği ölüm korkusu… ben neye, kime karşı kafa tutuyorum? Bu yüzden affedemeyeceğim kimse yok diye düşündüm. Kendisini de affettim o zaman.

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‘‘AMELİYAT GÜNÜ BÖBREĞİNİ VERMEKTEN VAZGEÇTİ’’

Yarışmacı olarak katılan 21 yaşındaki Koç, bu süreç içinde annesinin, hastalığı hakkında babayı bilgilendirmesi üzerine, babanın kendisinin böbrek nakli için uyumlu olup olmadığı hakkında test yaptırdığı ve kendisinin böbreğini vermekte razı olduğunu anlattı.

Koç, ‘‘Böbreğini vermekten sonra da vazgeçti. Vermeyeceğini kabullendikten sonra ben kendim için asla üzülmedim’’ dedi.

‘‘VAZGEÇTİĞİNİ ANNEME SÖYLEMİŞ’’

Babasının 45 yaşlarında olduğunu söyleyen Koç, babasının böbreğini vermekten vazgeçtiğini kendisine söylemediğini, annesine söyledikten sonra tamamen iletişimi kestiğini söylemesi hem stüdyodaki hem de ekran karşısındaki izleyicilerin yüklerini yaktı.

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‘‘ANNEMİN ÇARESİZ KALMASINA DAHA ÇOK ÜZÜLDÜM’’

Böbreği uyumlu olan babanın nakil günü, vazgeçtiğini öğrendiğini ve nakil için üzülmediğini belirten Koç, ‘‘Annemin doku uyumu olmadı, kan uyuşmazlığı oldu. O yüzden annemin çaresiz kalmasına daha çok üzüldüm. Kendim için üzülmedim’’ dedi.
‘‘Her şeye rağmen hayat çok güzel. En azından diyaliz gibi bir imkan var’’ diyen Koç herkesi, her zaman umudun var olduğunu hatırlattı.

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‘‘HAYAT BİR GÜN O DA BUGÜN’’

Son olarak Kim Milyoner Olmak İster? programına niçin katıldığını anlatan Ceren Koç, küçükken hep istediğini belirterek, şu sözlerle anlattı:

‘‘Anneme de hep derdim 18 yaşıma geldiğim zaman gideceğim. Annem beni çok ikna etmeye çalıştı ama. Hastalığımdan sonra ‘‘hayat çok kısa her anı değerlendirmeliyim. Hayat bir gün o da bugün’’ kavramıyla yaşamaya başladım. O yüzden de bir başvurmak istedim, başvurdum. Önemli olan burada oturmak. Buraya madde bir beklentiyle gelmedim. O hastalığın verdiği korku bana yetti. O yüzden de yaşadığım her andan keyif almak, kendime anı biriktirmek istiyorum.’’

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KAYNARCA: ''İYİ ŞEYLER BEKLEYELİM UMARIM İYİ ŞEYLER OLACAK’’

Duygu dolu anlar yaşandığı programda Moderatör Oktay Kaynarca, "Hayatın ne getirip ne götüreceği belli olmaz. Meseleye hep doğru bakmak, birçok şeyi değiştirmeye başlıyor bir süre sonra. İyi şeyler bekleyelim umarım iyi şeyler olacak’’ diyerek, yarışmaya başladı.

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