Kim Milyoner Olmak İster şampiyonu Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor! 'Öğrenci olarak öleceğim' demişti

İlk bölümüyle 2011 yılında ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından birçok isim gelip geçti. Efsane yarışmaya damga vuran isimlerden başlıcası ise henüz 19 yaşında katıldığı programdan 1 milyon TL ile ayrılan Arda Ayten oldu. Bir süredir kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Tıp eğitimi alan Arda Ayten, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile gerçekleşen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 miyonluk soruyu açarak izleyiciyi heyecanlandırmıştı.

İstiklal Marşı sorusuna doğru yanıtını veren Arda Ayten, 1 milyon TL'nin sahibi olmuştu.

ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Koronavirüs döneminde seyircisiz yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de uzman joker olarak görev alan Arda Ayten, şimdilerde yalnızca eğitimiyle ilgileniyor.

Tıp Fakültesi'nde okuyan şampiyon, kazandığı parayla istediği kadar kitap alabileceğini söylemiş, 'Bir öğrenci olarak öleceğim' demişti. Dediğini yapan Arda Ayten, evinde kurduğu küçük kütüphanede bol bol kitap okuyor.

Zaman zaman takipçilerine yazar ve eser önerilerinde bulunan Arda Ayten, geçtimiz eylül ayında ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile bir araya gelmişti.

Ayrıca Arda Ayten, TEDx'de konuşmacı olarak sahneye çıkmıştı.



