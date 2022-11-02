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Kim Milyoner Olmak İster şampiyonu Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor! 'Öğrenci olarak öleceğim' demişti

02.11.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyonlarının efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'nin sahibi olan Arda Ayten'in şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu.

Kim Milyoner Olmak İster şampiyonu Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor! 'Öğrenci olarak öleceğim' demişti

İlk bölümüyle 2011 yılında ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından birçok isim gelip geçti. Efsane yarışmaya damga vuran isimlerden başlıcası ise henüz 19 yaşında katıldığı programdan 1 milyon TL ile ayrılan Arda Ayten oldu. Bir süredir kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Tıp eğitimi alan Arda Ayten, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile gerçekleşen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 miyonluk soruyu açarak izleyiciyi heyecanlandırmıştı.

Kim Milyoner Olmak İster şampiyonu Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor

İstiklal Marşı sorusuna doğru yanıtını veren Arda Ayten, 1 milyon TL'nin sahibi olmuştu.

Kim Milyoner Olmak İster şampiyonu Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor

ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Koronavirüs döneminde seyircisiz yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de uzman joker olarak görev alan Arda Ayten, şimdilerde yalnızca eğitimiyle ilgileniyor.

Kim Milyoner Olmak İster şampiyonu Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor! 'Öğrenci olarak öleceğim' demişti

Tıp Fakültesi'nde okuyan şampiyon, kazandığı parayla istediği kadar kitap alabileceğini söylemiş, 'Bir öğrenci olarak öleceğim' demişti. Dediğini yapan Arda Ayten, evinde kurduğu küçük kütüphanede bol bol kitap okuyor.

Kim Milyoner Olmak İster şampiyonu Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor! 'Öğrenci olarak öleceğim' demişti

Zaman zaman takipçilerine yazar ve eser önerilerinde bulunan Arda Ayten, geçtimiz eylül ayında ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile bir araya gelmişti.

Kim Milyoner Olmak İster şampiyonu Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor! 'Öğrenci olarak öleceğim' demişti

Ayrıca Arda Ayten, TEDx'de konuşmacı olarak sahneye çıkmıştı.

Kim Milyoner Olmak İster şampiyonu Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor! 'Öğrenci olarak öleceğim' demişti


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