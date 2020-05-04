Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı 'oruç açma zamanını' bilemeyince tepki çekti

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Yunus isimli bir yarışmacı, sorulan iftar sorusunu bilemeyince tepki çekti. İyi bir kariyere sahip olan yarışmacının Ramazan ayında sorulan soruyu bilemeyerek joker kullanması sosyal medyada gündem oldu.

Üsküdar Amerikan Lisesi'nden sonra Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan, daha sonra Almanya'da hem hukuk hem işletme master'ı yapan, 3 sene avukatlık tecrübesi olan ve 7 senedir ilişki danışmanlığı yapan yarışmacı, bilemediği soruyla sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı. Oruç açma zamanını cevaplayabilmek için "uzmana sor" joker hakkını kullanan Yunus Sezener, uzman isim Arda Ayten sayesinde bu soruyu doğru yanıtladı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Yarışmacının Ramazan ayında bu sorunun cevabını bilmemesi ise Twitter'da tepki çekti. Yunus Sezener için "Şu soruya cevap vermek için Müslüman olmaya dahi gerek yok" ve "Müslüman bir ülkede yaşayıp bu soruyu bilememek" gibi binlerce yorum yapıldı.



