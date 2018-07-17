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Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.07.2018 13:59 | Son Güncelleme

Kim Milyoner Olmak İster programına katılan bir yarışmacı seyirci joker hakkını kullandı. Seyirciye güvenen yarışmacı elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster programında ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz bölümde kendine mutfak konusunda aşırı güvenen yarışmacının yemek sorusunda elenmesi izleyicileri şaşkınlığa uğratırken bir sonraki bölümde seyirci joker hakkını kullanan yarışmacı yanlış şıktan dolayı elendi.

Kim Milyoner Olmak İster'de kendine aşırı güvenen yarışmacı fena rezil oldu!Kim Milyoner Olmak İster'de kendine aşırı güvenen yarışmacı fena rezil oldu!

SEYİRCİYE GÜVENDİ OLANLAR OLDU

Yarışmacı, bir soruda kararsız kalarak seyirci joker hakkını kullanmak istedi ama hiç beklemediği bir sonuç ile karşılaştı.

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Yarışmacıya sorulan soru şu şekildeydi; "TDk'ya göre "Güçlük, korkulacak, tehlikeli durum" anlamına gelen kelimenin doğru yazılımı nedir?"

Şıklar arasında kararsız kalan yarışmacı seyirci joker hakkını kullanmak istedi.

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Ancak seyircinin de soruya yanlış cevap vermesiyle yarışmadan elendi. Neye uğradığını şaşıran yarışmacı şoku kısa bir süre üzerinden atamadı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
çok vahametli bir durum olmuş doğrusu :D
Kadin Cok guzel yarisiyordu bence En az 60 binden etti seyirci bu bayani Nasip degilmis ne diyelim
@zkarapinar_1989 daha kaçıncı soruda , çok iyi yarışıyor :D yarışmanın başında film bitti . tdk saolsun :D
Yaşam biçimiyle seyirciye bile sormasına gerek kalmadan cevap verecek biri gibi duruyordu. Demek ki, görünüşe göre değerlendirmemek gerek.
bende vehamet demiştim,ama devamına bakmamıştım...bu tdk bizi hep yanıltıyor :(
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