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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında izleyenleri ekrana kilitleyen soru: Firavun Tutankamon'un kolyesindeki hayvan figürü ne?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 04:45 | Son Güncelleme

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Firavun Tutankamon vücudunda hangi hayvan figürünün olduğu bir kolyeyle mezara konulmuştur? sorusu kafaları karıştırdı. Yarışmacının zorlandığı soru google'da en çok araştırılanlar arasına girdi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında izleyenleri ekrana kilitleyen soru: Firavun Tutankamon'un kolyesindeki hayvan figürü ne?

24 Aralık tarihli Kim Milyoner Olmak İster son bölüm izleyenler Firavun Tutankamon vücudunda hangi hayvan figürünün olduğu bir kolyeyle mezara konulmuştur? sorusunun yanıtını aradı.

Firavun Tutankamon vücudunda hangi hayvan figürünün olduğu bir kolyeyle mezara konulmuştur?

A: KEDİ

B: DOĞAN

C: YILAN

D: KURT

(Doğru cevap B: Doğan)

ATV ekranlarının fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in önceki akşam ekrana gelen bölümüne Duygu Sarı adlı yarışmacı damga vurdu. Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olan Sarı, öyle bir soruda elendi ki izleyen herkes şoke oldu.

Yarışma öncesi sunucu Murat Yıldırım'a iddialı sözler sarfeden Duygu Sarı, "Dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır uyarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesinizdir?" sorusuna verdiği cevapla 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Doğru cevabı "Çay bahçesi" olan soruya kendinden emin bir şekilde "Uzay istasyonu" yanıtını veren yarışmacı, Milyoner'in unutulmazları arasındaki yerini aldı. Ve hiç para kazanamadan yarışmaya veda etti.

Yarışmanın geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüne de Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Elif Çanga damgasını vurmuştu.


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