“Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasının uzman jokeri Arda Ayten kimdir? Arda Ayten kaç yaşında?

Korona sebebi ile seyircisiz gerçekleştirilen “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasının kurallarında da yeni düzenlemelere gidildi. Buna göre yarışmadaki “Seyirci Jokeri”, “Uzman Jokeri” ile değiştirildi. Yarışmacılar, takıldığı sorularda seyirci yerine uzman bilgisine başvuruyor. “Uzman Jokeri” için belirlenen uzman ise, “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasında büyük ödülü kazanan Arda Ayten oldu. Peki Arda Ayten kimdir?

ARDA AYTEN KİMDİR?

Arda Ayten, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi öğrencisi. 19 yaşında olan Arda Ayten kitaplara karşı büyük ilgisi olduğunu dile getiriyor. “Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum” sözleri ile herkesi duygulandıran genç yarışmacı, yarışmadan altığı parayla daha fazla kitap alıp okuyacağını söylemişti.

Henüz 4 yaşındayken anne ve babası ayrılan Arda Ayten, babasının kendisini yıllardır aramadığını ifade etti. Arda Ayten, 1 milyonluk final sorusuna kadar gelmesiyle, yarışmada uzun zaman sonra bir ilke imza attı.

ARDA AYTEN’İ KAZANDIRAN SON SORU

Kim Milyoner Olmak İster 5 Ekim 2019 tarihli yayınında Arda Ayten’in karşısına, “On kıtadan oluşan İstiklal Marşı’nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? soru çıktı. Şıklarda ise, Vatan, Kan, Toprak ve Yurt bulunuyordu. Arda Ayten, doğru cevap olan Toprak şıkkını söyleyerek 1 milyonluk soruyu doğru bildi. Arda Ayten ve ailesi gözyaşlarına boğuldu. Kenan İmirzalıoğlu genç yarışmacıyı tebrik etti.