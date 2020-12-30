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Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı programına hangi ünlü isimler konuk olacak?

30.12.2020 15:00 | Son Güncelleme:
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Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı programına hangi ünlü isimler konuk olacak?

atv, yılbaşına sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster' ile giriyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunda, Türkiye’nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster' yılbaşı özel bölümü ile çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.

2021’e başta sağlık olmak üzere güzel temennilerle girmek için bu yılbaşında, 'Kim Milyoner Olmak İster' yılbaşı özel bölümüne 90’lara damga vuran değerli sanatçılar Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk olacak.

Herkesin evde geçireceği bu yılbaşı gecesinde, sevilen sanatçılar Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışmacı koltuğunda otururken, yıllar geçse de dillerden düşmeyen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.

'Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel' bölümü, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 20.00’de atv’de.


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