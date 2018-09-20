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‘Kim Trump’la Tekrar Görüşmek İstiyor’

20.09.2018 17:09 | Son Güncelleme

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in Kuzey Kore liderinin Başkan Trump’la da Haziran ayında yapılan zirvenin devamı olarak hızlı bir görüşme daha yapmak istediğini söylediğini aktardı

‘Kim Trump’la Tekrar Görüşmek İstiyor’

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Pyongyang’da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la yaptığı görüşmenin ardından ülkesine geri döndü. Moon, Kuzey Kore liderinin ABD Dışişleri Bakanı’nın Pyongyang’ı nükleer görüşmeler amacıyla ziyaret etmesini istediğini ve Başkan Trump’la da Haziran ayında yapılan zirvenin devamı olarak hızlı bir görüşme daha yapmak istediğini söylediğini aktardı.

Moon, Pyongyang’daki tarihi zirvenin ardından Seul’da gazetecilere Başkan Donald Trump’a Kim’den özel mesaj getirdiğini söyledi.

Moon ve Trump gelecek hafta BM Genel Kurul toplantıları için New York’ta bir araya gelecek. Moon mesajını burada Trump’a iletecek

Washington, Kuzey Kore’nin kapasitesi ABD ana karasını vurmaya yaklaşan nükleer silahlarını tek taraflı ve tamamen bırakması için bir yol bulması konusunda Moon’a baskı yapıyor.

‘‘Savaşı resmen bitirmek için istekliyiz’’

Moon ayrıca Kim’in ve kendisinin teknik olarak hala devam eden Kore Savaşı’nı bitirmek için istekli olduklarını da Trump’a ileteceğini söyledi. Savaş 1953’te yapılan ateşkesle sona ermişti ancak bir barış anlaşması imzalanmamıştı. Savaşın sona erdiği yönünde yapılacak resmi bir deklarasyonun resmi barış anlaşması öncesinde bir başlangıç olması bekleniyor. Ancak ABD bu tür bir anlaşmanın Kim’in Güney Kore’deki Amerikan askerlerinin varlığını sona erdirmesi konusunda baskı yapmasına neden olabileceği için temkinli.

Kuzey ve Güney Kore liderleri Pyongyang’da üç gün süren zirvenin ardından bir anlaşmaya imza atmıştı. Tongchang-ri füze test alanıyla füze fırlatma rampasının uluslararası gözlemciler eşliğinde kapatılması konusunda anlaşmaya varılmıştı. Kim, Yongbyon’daki nükleer tesisi ise ancak Amerika’nın karşılıklı adım atması halinde kapatacağını belirtmişti.

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