Kim ve Kourtney Kardashian sosyal medyada tartıştı!

Kardashian kızları gerildi. Kim ve Kourtney Kardashian, Twitter üzerinden birbirlerine kavgaya tutuştu.

Tartışmanın ana noktası da kardeşlerin "annelik ile kariyeri aynı anda yürütme" konusundaki fikirleri oldu.

Abla Kourtney Kardashian, Twitter üzerinden "Hepimizin kendi öncelikleri var. Benim önceliğim anne olmak" mesajını paylaştı.

Buna Kim Kardashian'ın yanıt vermesi gecikmedi. O da "Benim öyle değil mi sanıyorsun? Çekim çocuklarımızla birlikte yapılacak. Benim de birinci önceliğim annelik. Bunu ben yapabiliyorsam sen de yapabilirsin" mesajını Twitter'dan paylaştı.

Kourtney Kardashian, kardeşinden kendisine gelen bu yanıt üzerine tartışmayı sürdürmeyeceğini. Çünkü kişisel gelişiminin buna izin vermediğini yazdı. Kourtney daha sonraki mesajında da "Ama ben biraz daha fazla iş istemiyorum. İyi anne olmak her birimiz için farklı anlam taşır. Sen harika bir annesin, ben sana bunun aksini söylemiyorum" yazdı.

Kourtney Kardashian, Scott Disick ile ilişkisinden üç çocuk sahibi.

Kim Kardashian da Kanye West ile evli. Birini taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya getirdiği üç çocuğu bulunuyor.



