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Kim ve Trump Dördüncü Kez Buluşabilir

13.09.2019 13:46 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un 2018 yılından bu yana üç kez görüştüler. Trump dördüncü görüşmenin de yakında olabileceğini söylüyor.

Kim ve Trump Dördüncü Kez Buluşabilir

Amerika Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un 2018 yılından bu yana üç kez görüştüler. Trump dördüncü görüşmenin de yakında olabileceğini söylüyor. Ancak uzmanlar liderlerin görüşmesinden çok uzun zamandır aksayan müzakerelerin üzerinde duruyorlar.

Trump, bu yılın sonuna kadar Kim Jong Un’la dördüncü kez biraraya gelebileceğini söyledi. Amerika Başkanı, “Buluşmak istiyorlar. Görüşmek istiyorlar. Sanırım bu olacak” dedi.

Kuzey Kore bu ay sonuna kadar çalışma gruplarının başlamasını önerdi. Trump’ın şahin görüşleriyle tanınan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un görevden ayrılmasının da Kuzey Kore’yle yeniden masaya oturulmasına olumlu etki edebileceği söyleniyor.

Eski Diplomat Dennis Wilder, Sanırım Kuzey Koreliler Bolton’ın görevden ayrılmasından mutlulardır. Bolton, Kuzey Kore konusunda kesinlikle başkanla aynı fikirde olan biri değildi” değerlendirmesini yapıyor.

Bolton daha önce Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arınması konusunda Libya’yı örnek göstermişti. Nükleer programından vazgeçmeyen Libya lideri Kaddafi, Amerika destekli muhalifler tarafından öldürülmüştü. Bu örnek Pyongyan tarafından hoş karşılanmamıştı.

Trump, “Kaddafi’ye olanlara bakın demek iyi bir açıklama değildi ve bizi geri götürdü” değerlendirmesini yapmıştı. Ancak Bolton’un görevden ayrılmasına karşın Kuzey Kore kolay kolay taleplerinden geri adım atacak gibi görünmüyor. Pyongyan yönetimi Mayıs ayından bu yana 10 kez kısa menzilli füze denemesi yaptı.

Eğer görüşmeler yeniden başlarsa, bu defa format gerçekten hayati önemde olacak. Eğer Kuzey Kore denetçileri kabul ederse bu Trump ve Kim’in el sıkışmasının ötesinde gerçekten önemli bir adım olacaktır.

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