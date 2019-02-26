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Kim Vietnam’a ulaştı, Trump yolda

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 11:32 | Son Güncelleme

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, 28 Şubat’ta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği Vietnam’a ulaştı.Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un 60 saatlik tren yolculuğunun ardından Vietnam’ın Dong Dang kasabasına ulaştı.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, 28 Şubat’ta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği Vietnam’a ulaştı.
Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un 60 saatlik tren yolculuğunun ardından Vietnam’ın Dong Dang kasabasına ulaştı. Vietnamlı yetkililerce karşılanan Kim Jong-un, geldiği özel trenden ayrılarak kortejle başkent Hanoi’ye doğru yola çıktı. Kim’in gün içinde Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phı Trong ile bir araya geleceği açıklandı.
ABD Başkanı Donald Trump ve Kim Jong-un 27 ve 28 Şubat’ta bir araya gelecek. Çarşamba günü baş başa görüşecek liderler birlikte akşam yemeği yiyecek. Perşembe günü de tekrar görüşecek liderler, iki gün boyunca Kore Yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasının tamamlanmasını görüşecek.

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