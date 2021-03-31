Kimberley Garner, beyaz bikinisiyle güzelliğini gözler önüne serdi

İngiliz dizi Made in Chelsea’daki rolüyle tanınan televizyon ünlüsü ve mayo tasarımcısı Kimberley Garner, bir süredir Anguilla’da tatilim keyfini sürüyor. Lüks tatilinden bol bol fotoğraf paylaşmayı ihmal etmeyen Garner, kendi tasarımı ipli beyaz bikiniyle verdiği pozlarla kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.

YAZLIK BÖLGELERDE GEZİYOR

30 yaşındaki mayo tasarımcısı fotoğraflarını Oscar Wilde’ın 'Tehlikeli olmayan bir fikir, bir fikir olarak adlandırılmaya değmez.' sözüyle birlikte paylaştı. Katı koronavirüs tedbirlerinden kaçmak için geçtiğimiz aralık ayında Londra’dan taşınan isim, sevgilisiyle birlikte yazlık bölgelerde dolaşmaya devam ediyor.

