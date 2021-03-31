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Kimberley Garner, beyaz bikinisiyle güzelliğini gözler önüne serdi

31.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz televizyoncu ve mayo tasarımcısı Kimberley Garner, Anguilla tatilinden bol bol fotoğraf paylaşıyor. Kendi tasarımı bikinisiyle bol bol poz veren Garner, kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.

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İngiliz dizi Made in Chelsea’daki rolüyle tanınan televizyon ünlüsü ve mayo tasarımcısı Kimberley Garner, bir süredir Anguilla’da tatilim keyfini sürüyor. Lüks tatilinden bol bol fotoğraf paylaşmayı ihmal etmeyen Garner, kendi tasarımı ipli beyaz bikiniyle verdiği pozlarla kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.

YAZLIK BÖLGELERDE GEZİYOR

30 yaşındaki mayo tasarımcısı fotoğraflarını Oscar Wilde’ın 'Tehlikeli olmayan bir fikir, bir fikir olarak adlandırılmaya değmez.' sözüyle birlikte paylaştı. Katı koronavirüs tedbirlerinden kaçmak için geçtiğimiz aralık ayında Londra’dan taşınan isim, sevgilisiyle birlikte yazlık bölgelerde dolaşmaya devam ediyor.

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