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Kimberley Garner beyaz bikinisiyle plajın gözdesi oldu!

28.01.2021 10:23 | Son Güncelleme:
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Rol aldığı Made In Chelsea adlı TV şovuyla adını duyuran Kimberley Garner tatildeki halleriyle gündem oluyor. Garner tanga bikinisiyle plajın dikkat çeken isimlerinden oldu.

İngiltere'de yayınlanan Made in Chelsea adlı reality şov ile ünlenen Kimberley Garner sevgilisiyle Miami'de tatiline devam ediyor.

Plaj giyimi tasarımları yapan 29 yaşındaki Garner, plajdaki görüntüsüyle sık sık gündem oluyor. Beyaz bikinisiyle tarzını plajda da yansıtan Garner rüzgara rağmen plajı terk etmedi. Tanga bikinisiyle plajda boy gösteren ünlü isim güzelliğiyle kendine baktırdı.

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Sevgilisiyle birlikte plajda keyif yapan ünlü isim korona yüzünden eleştirilere maruz kalınca "Buradayım ama yine de çok çok katıyım. Her yerde partilere giden insanlar görüyorum ve bu bana doğru gelmiyor" demişti.


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