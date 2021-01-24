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Kimberley Garner tanga bikinisiyle zorlandı!

24.01.2021 15:15 | Son Güncelleme:
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İngiltere'de yayınlanan Made in Chelsea adlı reality şov ile ünlenen Kimberley Garner sevgilisiyle Miami'de boy gösterdi.

Tasarımcı Kimberley Garner, tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında kendisini Londra'daki evine kapatmıştı. Herkes gibi gerekli tedbirleri alarak kendisini koruyan Garner, karantina kurallarının esnekleşmesiyle birlikte soluğu Miami'de aldı.

Sevgilisiyle birlikte plajda keyif yapan ünlü isim korona yüzünden eleştirilere maruz kalsa da açıklamasında "Buradayım ama yine de çok çok katıyım. Her yerde partilere giden insanlar görüyorum ve bu bana doğru gelmiyor" dedi.

Seksi bikinisiyle dikkatleri üzerine çeken Garner tüm gün gizemli erkek arkadaşıyla vakit geçirdi. Tanga bikinisiyle zaman zaman zorlanan Kimberley Garner beline küçük bir hırka bağladı. Ancak bu yöntem pek de işe yaramadı.


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