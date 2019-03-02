Kim'den Vietnam lideri Ho Chi Minh'in mezarına ziyaret

Kim, Vietnam'ın devrimci lideri Ho Chi Minh'in anıt mezarına çelenk bıraktı.Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la ikinci görüşmesini gerçekleştirmek için Vietnam'a giden Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkeden ayrılmadan önce Vietnam'ın devrimci lideri Ho Chi Minh'in anıt mezarını ziyaret eti.

Üzerinde kendi ismi ve "Devlet Başkanı Ho Chi Minh'i anıyoruz" yazılı bir çelenk bırakan Kim, 40 saniyeden uzun bir süre başını eğerek saygı gösterisinde bulundu. Anıt mezara yaptığı ziyaret ile Kim, ilk kez yabancı bir liderin mezarı başında görüldü.

Kim Jong Un'un büyükbabası Kim Il Sung ve Vietnam Demokratik Cumhuriyeti'nin ilk başkanı olan Ho Chi Minh'in yakın arkadaş olduğu biliniyor. Kim, Güney Vietnam'daki ABD destekli yönetime verdiği savaşta Minh'e savaş uçağı pilotu ve psikolojik savaş alanında uzman desteği sağlamıştı. İki liderin fotoğrafı Vietnam'ın Pyongyang'daki büyükelçiliğinin önünde asılı duruyor.

Kim Jong Un'un Vietnam'a yaptığı ziyaret büyükbabasının 1964 yılındaki gezisinin ardından ilk ziyaret olarak kayıtlara geçmişti.