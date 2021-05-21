Kime gönderme yaptı? Uraz Kaygılaroğlu ilişki taktikleriyle herkesi çok güldürdü

Uraz Kaygılaroğlu, son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alıyor. Komedi dizileriyle izleyicinin gönlüne taht kuran ünlü oyuncu, ikinci sezonda ayrıldığı "Sefirin Kızı" sayesinde çok iyi bir jön olabileceğini de gösterdi. Daha sonra adı "Camdaki Kız" dizisi için geçen ünlü oyuncu, rotayı yine komedi dizilerine kırmaya karar verdi. Başarılı oyuncu, usta komedyen Cem Yılmaz'ın hazırladığı Netflix dizisi "Erşan Kuneri"nin başrolü için anlaştı. Ezgi Mola, Bülent Şakrak, Merve Dizdar, Çağlar Çorumlu, Zafer Algöz ve Nilperi Şahinkaya ile oynamaya hazırlanan Uraz Kaygılaroğlu, imajını da değiştirdi. Hal böyle olunca, yeni projesi, değişen imajı ve hoş sohbeti sayesinde eğlence programlarının aranan yüzü oldu.

"Bam bam bam"

Son olarak, YouTube'da "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına katılan Uraz Kaygılaroğlu, ilişkilerle ilgili sorulara da samimi cevaplar verdi. Eski eşi Melis İşiten'le ayrıldıktan sonra adı pek çok isimle aşk dedikodusuna karışan ünlü oyuncu, son olarak Berrak Tüzünataç'la kısa bir ilişki yaşadı. Ama programda bunlardan değil ilişkilere dair bakış açısından bahsetti.