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Kime gönderme yaptı? Uraz Kaygılaroğlu ilişki taktikleriyle herkesi çok güldürdü

21.05.2021 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, katıldığı bir YouTube programında ilişkilerle ilgili görüşlerini de paylaştı. Verdiği taktikler de herkesi çok güldürdü.

Kime gönderme yaptı? Uraz Kaygılaroğlu ilişki taktikleriyle herkesi çok güldürdü

Uraz Kaygılaroğlu, son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alıyor. Komedi dizileriyle izleyicinin gönlüne taht kuran ünlü oyuncu, ikinci sezonda ayrıldığı "Sefirin Kızı" sayesinde çok iyi bir jön olabileceğini de gösterdi. Daha sonra adı "Camdaki Kız" dizisi için geçen ünlü oyuncu, rotayı yine komedi dizilerine kırmaya karar verdi. Başarılı oyuncu, usta komedyen Cem Yılmaz'ın hazırladığı Netflix dizisi "Erşan Kuneri"nin başrolü için anlaştı. Ezgi Mola, Bülent Şakrak, Merve Dizdar, Çağlar Çorumlu, Zafer Algöz ve Nilperi Şahinkaya ile oynamaya hazırlanan Uraz Kaygılaroğlu, imajını da değiştirdi. Hal böyle olunca, yeni projesi, değişen imajı ve hoş sohbeti sayesinde eğlence programlarının aranan yüzü oldu.

"Bam bam bam"

Uraz Kaygılaroğlu

Son olarak, YouTube'da "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına katılan Uraz Kaygılaroğlu, ilişkilerle ilgili sorulara da samimi cevaplar verdi. Eski eşi Melis İşiten'le ayrıldıktan sonra adı pek çok isimle aşk dedikodusuna karışan ünlü oyuncu, son olarak Berrak Tüzünataç'la kısa bir ilişki yaşadı. Ama programda bunlardan değil ilişkilere dair bakış açısından bahsetti.

Uraz Kaygılaroğlu

"Birinden hoşlandıysan taktiksel mi ilerlersin yoksa Allah ne verdiyse mi?" sorusuna verdiği cevapsa şaşırtıcı oldu: "Bam bam bam. Direkt söylerim. Niyetimi belli ederim." Fatih Terim'in meşhur sözleri "Taktik maktik yok, bam bam bam"a gönderme yapan Uraz Kaygılaroğlu, herkesi çok güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
youtube Uraz Kaygılaroğlu
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