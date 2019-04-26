Kim'e göre Kore Yarımadası'nda barış tamamen ABD'nin tutumuna bağlı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore Yarımadası'nda barış ve güvenliğin, "tamamen Washington yönetiminin gelecekteki tutumuna bağlı olduğunu" söyledi.

Kuzey Kore ajansı KCNA'nın haberine göre, Kim, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin ülkesinin "her türlü olası duruma" hazırlıklı olacağını belirtti, Kore Yarımadası'nda barış ve güvenliğin tümüyle Washington yönetiminin gelecekte takınacağı tavra bağlı olduğunu ifade etti.

Kim Jong-un, Washington yönetimini, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptıkları ikinci zirvede "kötü niyetle tek taraflı bir yaklaşım" sergilemekle de suçladı.

Kuzey Kore lideri hafta içinde Rusya'ya üç günlük resmi ziyarette bulunmuş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

Putin, Kim ile görüşmesinin ardından ikili ilişkiler, yaptırımlar, ABD-Kuzey Kore ilişkisi, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konularını detaylı şekilde ele aldıklarını, Kuzey Kore'nin egemenliğini korumak için güvenlik garantisine ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

Trump ile Kim'in Vietnam'da 27-28 Şubat'ta bir araya geldiği ikinci zirvede anlaşma sağlanamamıştı.

