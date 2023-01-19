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Kime oy verecekler? AK Parti ve CHP'nin sıralaması... 'Z kuşağı' anketinde dikkat çeken sonuçlar

19.01.2023 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçimlerine artık sadece aylar kaldı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs tarihini işaret etmesi sonrası seçim anketleri de hareketlendi. Özellikle Z kuşağının ağırlıklı olarak hangi partiye oy vereceği merak konusu oldu. Bununla ilgili ORC Araştırma, yaptığı yeni bir anketin dikkat çeken sonuçlarını paylaştı. İşte Z kuşağının oy tercihi ve AK Parti'nin sıralaması...

Kime oy verecekler? AK Parti ve CHP'nin sıralaması... 'Z kuşağı' anketinde dikkat çeken sonuçlar

2023 seçimlerine kısa bir süre kala anket şirketlerinin kamuoyu araştırmaları da hız kazandı. Seçim anketleri farklı şehirlerde, çok sayıda seçmen ile gerçekleştirilirken özellikle bir grubun oy tercihi çok merak ediliyor. ORC Araştırma, son seçim anketinde herkesin merak duyduğu 'Z kuşağı' seçmenlerinin nabzını tuttu. Peki, 'Z kuşağı' kime oy verecek? İşte 'Z kuşağı' seçmenler arasında yapılan ankete göre AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oy oranları...

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'Z KUŞAĞI' HANGİ PARTİYE OY VERECEK?

ORC Araştırma, 13-17 Ocak 2023 tarihlerinde 2160 kişi ile gerçekleştirdiği araştırmada 'Z kuşağı' seçmenlerine "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Seçimlere 4 ay kala Z kuşağının oy tercihleri ve partilerin aldığı oy oranları şöyle sıralandı:

CHP: Yüzde 21,9
İYİ PARTİ: Yüzde 20,1
AK PARTİ: Yüzde 15,1
KARARSIZ: Yüzde 10,2
MHP: Yüzde 6,9
HDP: Yüzde 6,6
TDP: Yüzde 5,1
GELECEK: Yüzde 5,0
ZAFER: Yüzde 3,8
DEVA: Yüzde 2,5
Diğer: Yüzde 2,8

'Z kuşağı'yla yapılan anketin sonuçlarında oy oranlarına göre CHP, yüzde 21,9 ile 1. sırada yer aldı. CHP'yi, yüzde 20,1 ile İYİ Parti, yüzde 15,1 ile AK Parti takip etti. Öte yandan kararsızların oranı ise yüzde 10,2 olarak belirlendi.

AK Parti'nin sıralaması... Z kuşağı anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı AK Parti'nin sıralaması... Z kuşağı anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı

AK PARTİ, CHP VE İYİ PARTİ'NİN OY ORANI YÜKSELDİ

ORC Araştırma'nın, 22-27 Aralık 2022 tarihleri arasında 'Z kuşağı'yla yaptığı ankette ise AK Parti'nin yüzde 13,9'luk bir oy oranına sahip olduğu gözlemlenmişti.

Anket sonuçlarına göre CHP, yüzde 21,7 ile 1. sırada yer alırken İYİ Parti yüzde 17,4 ile 2. sırada yer almıştı. Kararsızların oy oranının yüzde 15,1 ölçüldüğü aralık ayındaki araştırmada, MHP ise 7,4 ile 5. sırada kendi yer bulmuştu.

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