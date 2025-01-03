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Kimin açtığı belli değil! Kayseri'deki 8 kilometrelik gizemli kanal için Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na başvuruldu

03.01.2025 22:23
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi'nin sınırında sona eren ve kimin açtığı belirlenemeyen 8 kilometre uzunluğunda, 3 metre derinliğinde ve 7 metre genişliğindeki su kanalı gizemini korurken, kanalın 'dünyanın en uzun havuzu' olarak kayda geçmesi için Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na başvuruda bulunuldu. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Rekorlar kitabına girerse dünyanın en uzun havuzu olarak Kayseri bir rekora imza atacak" dedi.

Kimin açtığı belli değil! Kayseri'deki 8 kilometrelik gizemli kanal için Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na başvuruldu

Kayseri'de 8 kilometre uzunluğunda, bazı bölgelerde 3 metre derinliğe ve 7 metre genişliğe ulaşan su kanalıyla ilgili Tüketiciler Birliği yeni bir adım attı.

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Kanalın henüz ne amaçla açıldığı belirlenemezken, Tüketiciler Birliği kanalı 'dünyanın en büyük havuzu' olduğunu söyleyerek, Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na başvuruda bulundu.

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"KAYSERİ BİR REKORA İMZA ATACAK"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Kayseri'nin çıkışında kanal açılıyor diye haber olmuştu. Orada 8 kilometre uzunluğunda kanal açıldığı iddia ediliyor. Buranın kanal olması için bir tarafa dökülmesi gerekiyor ama bunun iki tarafı da kapalı. 8 kilometre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde, 3 metre derinliğinde bir kanaldan bahsediliyor. İki tarafı kapalı olduğu için kanal vasfını kaybediyor ve 8 kilometrelik bir havuz oluyor. DSİ, tarım il müdürlüğünün mera arazisinin tam ortasında böyle bir çukur açıyor. Biz de Guiness Rekorlar Kitabı'na başvurduk ve ‘dünyanın en uzun havuzu' dedik. Şiddetli bir yağmur yağsa taşacağı yer olmadığı için suyla dolar. Henüz cevap alamadığımız için hangi mantıkla yapıldığını bilmiyoruz. Rekorlar kitabına girerse dünyanın en uzun havuzu olarak Kayseri bir rekora imza atacak" ifadelerini kullandı. (İHA)
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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kayseri Guinness Dünya Rekorları kanal
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